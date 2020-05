Exmundialista por posibilidad de Sánchez y Vidal en MLS: Si vienen es porque buscan tranquilidad

Desde Chicago donde vive hace 37 años, el ex volante de Palestino y mundialista en España 1982 Manuel Rojas contesta el llamado de ADN Deportes para hablar de fútbol, su vida en Estados Unidos y el coronavirus que tanto golpea al mundo, principalmente a los norteamericanos.

A pesar de estar en grupo de riesgo, el ex futbolista cumple las indicaciones de las autoridades. A su vez, hace un repaso de lo que le dejó el fútbol y como ve a nuestro balompié en la actualidad.

Manuel, ¿Cómo se vive la cuarentena en Estados Unidos?

Recién salimos un poco del alejamiento de nuestros hijos y amigos, donde también ha sido difícil verlos, casi dos meses estuvimos así. La tecnología ha ayudado a comunicarnos con ellos. Estados Unidos es muy grande y es por eso la cantidad de contagiados y muertos. Con mi señora sabemos lo que tenemos que hacer para no tener riesgos, ya no trabajamos y solo salimos para hacer las compras que hay que hacer.



¿Pasa la cuarentena con algún pasatiermpo?

Estos días han ayudado para acercarnos más, han sido momentos gratos. Con mi esposa María Teresa, mi compañera desde hace 42 años, vamos a caminar, a comprar, ha servido realmente para seguir más juntos de los que estábamos anteriormente.

¿Pero la lectura, por ejemplo? ¿Ha leído algo de su homónimo?

Solamente “El Vaso de Leche”, pero en sí no leo tanto. Estos días vemos televisión, muchos documentales.

¿Igual el año 2015 lo mataron? ¿Qué le pareció aquello?

Fue un error. Creo que vino desde Miami, algún acercamiento de nombre, no se. No me molesta porque todavía estoy en vida, pero la familia se preocupó.

¿Y la salud?

En eso no nos podemos quejar, estoy cien por ciento. Todavía puedo caminar, hacer ejercicio, salir a jugar tenis o golf. La salud todavía bien.

Entrando en la pelotita ¿Qué opina de la selección chilena actual?

He visto poco a la selección, debo ser sincero. Pero hicieron algo extraordinario ganando las Copas Américas, pero hay que ver si hay futuro, gente joven que pueda reemplazar a los que han ganado. Estos muchachos hicieron todo su esfuerzo y el equipo debe renovarse.

¿Pudo ir a la Copa América Centenario cuando Chile jugó contra Colombia en Chicago, precisamente?

Ese fue un partido con un temporal de lluvias y rayos, sí lo recuerdo. Pero no estuve en el estadio, no conseguí entradas, mi hijo fue.

¿Qué le parece que Alexis Sánchez y Arturo Vidal estarían en la órbita de la MLS?

Es una liga joven con algunos maduros que vienen de Europa. Sería una decisión de ellos de encontrar quizás más tranquilidad. Las ligas europeas son muy competitivas y hay que estar en la primera línea para poder jugar. Si quieren venir ¿Por qué no? Aquí el fútbol crece y va a mejorar

Qué equipo tenía Palestino en los ’70…

Nos fuimos formando el año 73, para luego ganar un vicecampeonato y ahí se fue creando un equipo que se hizo grande. Llegó gente madura como Elías Figueroa y Sergio Messen que aportaron mucho a los jóvenes que había. Fuimos un equipo que le dio felicidad a los árabes en Chile. Caupolicán Peña creó un fútbol que lo entendimos muy bien, sin envidia y un Óscar Fabbiani que no por nada fue tres veces goleador. Feliz de haber integrado ese equipo.

Y un golazo que marcó ante Colo Colo en el último partido el año 1978 cuando se coronaron campeones. ¿Dónde aprendió a pegarle así al balón?

Viendo a gente en el barrio, siendo joven ya lo hacía y tenía la intención de patear tiros libres, corners, dar pases. Y la práctica en los entrenamientos es fundamental en eso, también.

Se ha creado una idea de elegir al mejor futbolista chileno de la historia ¿Cuál sería para usted?

Debo separar la respuesta en dos partes. Sin televisión Elías Figueroa. Por todo lo que logró en Uruguay, Brasil y ser elegido el mejor de América tres veces, además que era difícil que el futbolista chileno saliera al extranjero. Con televisión y en segundo lugar, Iván Zamorano, por todo lo que hizo en España y la selección.