La familia azul quiere que Montillo siga en la U por un buen tiempo más

Por Cristián Alejandro Cavieres

Desde que dejó Universidad de Chile en 2010, Walter Damián Montillo siempre quiso volver al elenco azul. Lo venía intentando desde hace cinco años cuando estaba en el fútbol chino y finalmente se le dio, aunque más tarde de lo que él esperaba.

Con 36 años recién cumplidos, “La Ardilla” sabe que quema sus últimos cartuchos, a pesar del aceptable nivel mostrado en los partidos que alcanzaron a disputarse previo a la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

El futbolista comentó que noviembre será el mes donde definirá su futuro. Montillo tiene contrato con Universidad de Chile por un año y será en ese momento, cuando verá si el club manifiesta interés de seguir contando con sus servicios o en estricto rigor, el argentino siente que es el momento de “colgar los botines”. Lo único claro que tiene el mediocampista, es que será la camiseta azul la última que vista en su carrera como futbolista activo.

El vínculo es fuerte entre Walter, la U y la hinchada. Si bien en un comienzo le costó mostrar su real nivel, poco a poco fue adaptándose y ser reconocido por la fanaticada. Hasta el momento solo ha conseguido un solo título con los universitarios en el Apertura 2009 y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2010.

El complicado nacimiento de su segundo hijo, Santino fue fundamental para la estrechez que tiene con la camiseta. Una institución que respetó su momento, incluso los aficionados mostraron todo su apoyo con cánticos cuando Montillo anotó un gol ante San Felipe en Coquimbo, que provocaron las lágrimas del jugador.

“Tengo un hijo de tres años que se llama Santino en honor a Walter. Pasaron los años, vimos crecer a Valentín y a Santino haciéndose hinchas del club también a pesar de estar lejos de Chile”, confesó a ADN Deportes, Natalia Dávila Méndez, encargada del área de comunicaciones de la Asociación de Hinchas Azules.

Además, Dávila Méndez comentó cómo se imagina a Montillo después que deje el fútbol.”Siempre fue un sueño que volviera a vestir la camiseta azul, pero como es la vida de impredecible pasó todo esto y no lo hemos podido ver jugar como quisiéramos. Si se retirara y se quedara en Chile me gustaría verlo siendo un aporte en la formación de jugadores, que pudiera transmitir el amor por estos colores y si se pudiera soñar algo más, sería hermosos verlo junto a la hinchada dando la lucha por recuperar el club para la gente”.

Martín Gálvez jugó en Universidad de Chile entre 1982-1985 y regresó en 1990 a la tienda azul. El ex volante conocido como “Tincho” aseguró a ADN Deportes que aún no es tiempo para que la “Ardilla” se retire. “No es este año ni el próximo para retirarse. Uno lo ve jugar y todavía lo con una vitalidad que genera desequilibrio, yo creo que hasta el 2022 le queda cuerda, sería una pérdida para el espectáculo que Walter anticipara su retiro“.



Una visión más emotiva tiene el técnico bicampeón con los azules, César Vaccia, quien afirmó a ADN Deportes que la U ayudó al volante a ser más conocido y de alguna manera le abrió una vitrina internacional. “Siempre uno quiere retirarse en el equipo que más quiere, en el caso de Walter es el equipo que más quiere, que le abrió una vitrina, que lo hizo más conocido y donde mostró toda su calidad. El por qué un jugador quiere retirarse en la U es muy sencillo, es porque uno se enamora de la U, es algo mágico y qué mejor que tener el último recuerdo defendiendo los colores que tanto amó”.



Otro que compartió camarín con el trasandino durante el 2008 y 2009 fue Sebastián Pardo. El ex volante actualmente dirige la categoría sub 15 de los azules y comentó a ADN Deportes sobre la posibilidad que Montillo se retire. “Sería una lástima que se retire, por la calidad de jugador que es. Lo veo entrenar y sigue con las mismas ganas y calidad. A Walter siempre lo pongo de ejemplo en las series que entreno por el amor que siente por la camiseta“.



En el fútbol femenino de la U también hubo palabras para el “10” azul. Tatiana Pérez, capitana del plantel adulto comentó a ADN Deportes la posibilidad que la “Ardilla” deje el fútbol prontamente. “Él ya está claro con lo que quiere para su carrera y si la puede terminar en la U sería muy lindo para él y para todos los hinchas”.

Además, la jugadora de los azules confesó que en el plantel femenino también han sentido un amor por Universidad de Chile como le pasó a Montillo.”Compañeras que estuvieron afuera también se enamoraron de la U y entendieron lo que es vestir esta camiseta por su hinchada y valores. Algo que vivió Walter en su período pasado con todo el apoyo que recibió con lo de Santino”.



Otro que tuvo palabras para Walter Montillo, fue el actual DT de la U, Hernán Caputto, quien lo resaltó como jugador y entregó su apoyo por el difícil momento que le tocó vivir por el fallecimiento de su padre y abuelo producto del Covid-19.

Los azules esperarán hasta fines de año para ver qué pasará con el futbolista. Hay que estar atentos a cuándo volverá la actividad a las canchas y ver si Walter Montillo seguirá por el 2021, la última palabra la tiene “La Ardilla”.