Walter Montillo y su futuro en la U: “Yo me retiro acá, no juego en ningún club más”

La pandemia por el coronavirus a provocado miles de victimas fatales a nivel mundial generando esta emergencia sanitaria que sigue en desarrollo en nuestro país y que ha afectado a personajes ligados al fútbol, como es el caso del volante de Universidad de Chile Walter Montillo.

El trasandino sufrió la pérdida de su padre hace algunas semanas, “fueron semanas duras con noticias fatales, la vida a veces golpea pero hay que levantarse y seguir adelante. A mi papá no lo pudieron velar, porque con todo esto que no puede haber aglomeraciones las personas no pueden tener su velorio normal”, manifestó el argentino en conversación con Sepu Tv.

“Hacia mucho tiempo que no conversábamos, algunos problemas familiares, hace como 6-7 años que no lo veía y del año pasado empezamos de a poco a volver a vernos, me hubiese gustado que la vida con él hubiese sido diferente que fuera otra relación con él, aunque me acerque un poco más a mi vieja, hoy me contó que el test a ella le dió negativo así que dentro de las cosas malas hay algunas buenas”, confesó Montillo.

También durante los últimos días, en redes sociales se hizo viral un vídeo de su hijo, saludando por Instagram a figuras como Piqué, Suárez y Messi, algo que también comentó el jugador azul: “Santino es un terremoto, nosotros le decimos ‘Chucky’ porque la verdad es que no para. Se creo un instagram que no sabemos como lo hizo, empezó a agregar gente como loco y le mandó un mensaje a Messi, Suárez y Piqué, lo grabé porque me causó gracia como los trataba, como si fuera un amigo”.

“Habla de la humildad de los mas grandes, que Luis se tome un segundo para poder mandarle un vídeo a él, a mi me pone muy contento, Santino estaba feliz, él piensa que es amigo de él, él mira el mensaje y piensa que es su amigo y como que quisiera seguir hablando”, agregó “La Ardilla”.

También habló de Universidad de Chile y de su futuro en el cuadro azul: “No lo sé todavía, en noviembre, diciembre tomaré una decisión, la idea era jugar este año y retirarme porque hice un movimiento muy grande para traer a mi familia a Chile. Esto es como yo lo soñé, jugando y con buen nivel, si bien me siento que le puedo aportar al club desde cualquier lugar a mi me gustaría que fuera desde adentro de la cancha”.

De todos modos sentenció: “Yo me retiro acá, no juego en ningún lado más, es lo que yo quería, se intentó antes, pero no se pudo y por algo se dan las cosas ahora”.