Walter Montillo tras la muerte de su padre: “Estaba un poco distanciado de él”

El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, habló con el programa Basta de Todo de radio Metro de Argentina, donde se refirió a lo cerca que le ha tocado la pandemia por coronavirus, la cual ocasionó la muerte de su padre y posiblemente de su abuelo.

Al respecto, sostuvo que “no se supo si mi abuelo tuvo coronavirus, porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad. Después cayó mi papá, le hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagio mi papá”.

En esa línea, agregó: “La peor parte mía es no poder estar cerca. Tuve unos problemas familiares, estaba un poco distanciado de mi mamá y de mi papá, y esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está. Hubiese querido arreglar las cosas antes de que todo esto pase. En esta situación no lo podés velar, no lo podés despedir como querés y decidí quedarme acá. Podría haber viajado con un permiso especial del club, pero mi hijo del medio es cardiópata y no quise poner en riesgo a mi familia”.

Finalmente, Montillo se refirió al estado de salud de su madre, quien dio negativo para Covid-19. “Gracias a Dios, me dijo que el test dio negativo. Ya le dieron el alta”.