Claudio Palma sobre narración del Mundial del 62: “Me encuentro con la emoción de gritar un gol de Eladio Rojas y de tantas figuras”

El Canal Del Fútbol anunció que transmitirá íntegramente los partidos de la Selección Chilena en la copa del mundo de 1962 que se realizó en nuestro país. Esto bajo el nombre de “Partidos de la Copa del Mundo Chile 62′, el Mundial que no viste”.

El relator deportivo, Claudio Palma, conversó con Los Tenores Puertas Adentro sobre esta nueva experiencia. “Nosotros ya grabamos los partidos del 62, uno se reencuentra no tan solo con un hecho histórico importante del 60′, sino que futbolísticamente con partidos re entretenidos. Más allá de la nostalgia, de pronto me encuentro con la emoción de gritar un gol de Eladio Rojas y figuras que los viejos nos contaban: ‘Por Dios que era bueno Eladio, se fue a River, por Dios que era bueno y guapo Leonel Sánchez y uff lo de Jorge Toro’. Pero eran historias que te contaban, no habíamos tenido la oportunidad de ver gran parte de los encuentros de Chile”.

Además, el narrador destacó el cruce generacional que se han producido al transmitir partidos antiguos.”Es bonito porque hay un choque transversal de miradas de entendimiento al juego, entre generaciones, abuelos, hijos y padres. El canal revivió hace poco el Mundial del 98′ y a los jóvenes les sorprendió la calidad de Chile, el recuerdo que tenían era que era un equipo chileno ratón”.

Palma también se refirió a la diferencia de época en que se llevó a cabo el Mundial en 1962 comparado con la de ahora.”Yo soy un permanente nostálgico, porque era distinto. Ir al estadio era el evento, era el almuerzo temprano, tomar la micro, era ir a una fiesta. Lo recuerdo perfectamente con mi abuelo. Era la actividad no adosada a la violencia. Era otra época, donde la educación era más abordable, donde los 18 nos vestían de traje y en donde ir al estadio era como ir al bim bam bum, por lo que había que ir elegantemente vestido. La verdad que es hermoso, no tan solo encontrarse con ese pasado nostálgico futbolístico del hito más importante del fútbol chileno, sino con las imágenes de otro Santiago”.

Finalmente, el relator comentó sobre el inicio del romance con el fútbol. “Era ver a Nissim Sadia, era ver a Hugo Vidal Lazcano, era ver el espectáculo no sé si hablar como decía permanente Sampaoli de amateurismo, que tenía el fútbol donde no había ingreso de la televisión, era el espectáculo de la “Bandita”, era el espectáculo del viejo y querido Magallanes, era asombrarme con el gringo Neff. Para mí los ídolos eran el “Rápido” Rojas y el “Gato” Bernal”, sentenció.

Revisa aquí los horarios de las transmisiones de los partidos que dará el CDF del Mundial del 62′.