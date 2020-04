Jefe médico de la FIFA asegura que el fútbol no debería volver hasta septiembre

Michel D’Hooghe, jefe médico de la FIFA aseguró que el fútbol no debería volver hasta mínimo septiembre de este año por el coronavirus.

En conversación con SkySports, el médico aseguró que las condiciones actuales no están para practicar el deporte. “El mundo no está preparado para que vuelva el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar rápidamente, pero necesitamos más paciencia”.

Incluso, aseguró que más allá de los problemas económicos que implique la postergación de los torneos, no hay que correr riesgos. “No es una cuestión de dinero, sino de vida o muerte. No se puede jugar en la Premier League si los jugadores están obligados a permanecer a dos metros unos de otros. No se puede pedir al Liverpool que juegue contra el Manchester si los jugadores deben mantenerse a dos metros”.

Algunos países decidieron dar por finalizada la temporada, como Francia y Argentina durante los últimos días.