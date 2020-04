Pascual de Gregorio y su experiencia en el Bari: “Cassano fue un poquito la traba que tuve”

Aldo Schiappacasse nuevamente tuvo un interesante entrevistado en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro” se trata del ex delantero chileno Pascual de Gregorio quien tuvo recordados pasos por Audax Italiano, Cobreloa y el Bari italiano.

De Gregorio comentó como pasa la cuarentena durante estos días en nuestro país: “Más o menos, trabajando haciendo lo que se puede, con todos los proyectos personales un poco estancado, las escuelas de fútbol y yo tengo un negocio de comida rápida que lo había echado a andar ahora en octubre cuando quedo el tema social ahora estaba retomando con mucha fuerza, me estaba yendo bastante bien y con la pandemia me estanque de nuevo, ha sido bastante difícil”.

Con cerca de 12 de camisetas en el fútbol chileno, el ex atacante reconoció que en el cuadro itálico fue donde tuvo sus mejores rendimientos, aunque también realiza una auto crítica durante su carrera: “Yo no llegué a explotar al máximo mis condiciones futbolísticas, lo tengo claro, quizás me hubiese cuidado un poco más, quizás hubiese sido un poquito más inteligente, tomar mejores decisiones, cuando en ese tiempo que yo era muy joven y exploté en Audax, me quería Colo Colo, me quería la U pero la U no tenía dinero. Si yo hubiese dado ese salto a los 19 años a Colo Colo o la U yo hubiese tenido quizás más respeto por la envergadura del club donde estaba me hubiese puesto a nivel de los jugadores o del club donde estaba, Audax en ese tiempo era un desorden en segunda división”.

“En general, obviamente que trate e hice un esfuerzo mayor por ser un deportista y cuidarme para poder rendir mejor, pero a veces hay cosas que a uno se les van de las manos y a veces uno es un poquito impulsivo, de no tomar buenas decisiones, de ser un poquito rebelde con los técnicos, con los compañeros y por ahí todo eso te va jugando una mala pasada”, agregó.

Durante toda su carrera, compartió con muchos técnicos, uno de los que recordó fue cuando estuvo en Cobreloa: “Habían técnicos deficientes que uno con más experiencia se daba cuenta, por ejemplo en Cobreloa, llegó Merello que era un tipo que tenía poca experiencia como técnico, no tenía manejo de equipo, inventaba cosas, muchas veces quería tener una actitud como técnico pero finalmente terminaba con una actitud de jugador y por algo tuvo una corta carrera como técnico”.

Tras su paso por Coquimbo Unido, en 1999, de Gregorio fue traspasado al Bari en Italia, donde tuvo una particular anécdota con un destacado jugador italiano: “Antonio Cassano fue uno de los culpables que yo en Italia no tuviese las oportunidades o las primeras intenciones que todos tenían cuando me llevaron. Yo iba directamente a jugar y a ser titular en ese equipo”.

“Cuando llegamos con el Pájaro Valdés en el año 99, fuimos a ver un partido que le tocaba jugar al Bari con el Inter, y en esa oportunidad, nosotros habíamos recién llegado, fuimos a ver el estadio a la tribuno, como no habían delanteros el técnico tuvo que poner a estos dos chicos, Cassano y Enyinnaya y ganaron 2-0 con un gol de Cassano y con un gol de Enyinnaya y se mandaron un partido de los dioses, eran los dos muy jóvenes, con 18 años Cassano la reventó ese partido y el valor de Cassano subió después de ese partido, para mi fue un poquito la traba que tuve”, agregó.

Repasa la entrevista completa del ex artillero Pascual de Gregorio con Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.