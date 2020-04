Aníbal Mosa confirmó que ByN no llegó a acuerdo con el plantel de Colo Colo para rebajar sueldos

Los efectos económicos del coronavirus en el país sigue generando consecuencias graves en el mundo del fútbol chileno y ejemplo de ello fue lo que informó este miércoles Colo Colo.

En ello, el presidente de ByN, Aníbal Mosa partió comentando que: “estuvimos este último tiempo analizando la contingencia y nos dimos cuenta que debíamos tomar decisiones responsables en esta catástrofe. Se constituyó una comisión de crisis al interior de Blanco y Negro”, dijo

“Construimos pilares antes de presentar una propuesta. El primer pilar fue tomar la decisión de no despedir a nadie, a ningún trabajador. Luego decidimos no tocar los sueldos bajo un millón de pesos. Con esos dos pilares construimos una propuesta”, complementó.

Sobre las conversaciones con el plantel albo, Mosa dijo que: “le pedí a los jugadores que empatizaran con nosotros, que nos entendieran y eso era que entendieran que estamos en una situación donde la mayoría de las personas están perdiendo los empleos, están quebrando empresas, la economía se está viendo afectada”, sostuvo.

Respuesta del plantel

Sobre lo respondido por el plantel albo, Mosa comentó que: “les hicimos una propuesta para no despedir a nadie y no tocar los sueldo más bajos y en ese momento tuvimos una respuesta positiva, pero después de muchas conversaciones no hemos podido llegar a un acuerdo con nuestros jugadores, es un día muy triste“, confesó

“Muchos de ellos (jugadores) llegaron hace cinco o seis años y ahora están ganando dos o tres veces más. Estoy afectado porque le tengo afecto a los jugadores, soy projugdor, procamarín, eso me ha traído problemas con el directorio, pero lo hago porque entiendo que el corazón del club son los jugadores“, agregó.

Al finalizar dejó un claro mensaje para el plantel: “los jugadores le han dado la espalda a la institución y eso me tiene muy triste, muy desilusionado y nos hemos visto en la obligación a algo que no queríamos hacer y que es recurrir a la Ley de Protección del Empleo“, cerró.

Esta fue la conferencia de prensa