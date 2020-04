Blandi por reducción de sueldo en Colo Colo: “Cada parte quiere defender lo suyo”

Nicolás Blandi conversó con Los Tenores sobre los problemas entre el plantel y la dirigencia alba para definir una reducción de salario a raíz del brote de coronavirus.

En diálogo con ADN Deportes, el delantero aseguró que si bien son temas sensibles, los más experimentados están llevando las negociaciones. “Son cuestiones privadas del plantel, los temas económicos siempre son delicados. Acá hay un tema de salud que es delicado para todos, más allá de ser un jugador grande, hay gente de experiencia como Esteban, Julio, Chaco, que marcan el camino. Nosotros damos opinión pero vemos cómo va resolviéndose la situación”.

Además, aseguró que aún no definen plazos con la dirigencia para sellar un acuerdo entre ambas partes. “Son negociaciones, temas delicados. Somos conscientes de la situación en todo el mundo. Cada parte quiere defender lo suyo. Nosotros también queremos defender lo de cada uno. Los plazos no los conozco. Están los presidentes, dirigentes y manejando la voz del grupo, los capitanes. No tenemos apuro, porque me parece que esta situación (por el coronavirus) va para largo”.

El delantero llegó desde el fútbol argentino con destacados pasos en Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro.