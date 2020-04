Mario Galindo y el Colo-Colo 73: “Salvador Allende viajaba con nosotros a los partidos”

Por Cristián Ávila Soto

Colo Colo de 1973 es uno de los equipos más recordados en la historia del fútbol chileno y recordados por la gran campaña de la Copa Libertadores de ese año, que terminaron perdiendo ante Independiente de Avellaneda.

Mario Galindo conversó con ADN Deportes y recordó algunas anécdotas del elenco albo de esa época y también tuvo palabras para la final contra la escuadra argentina.”La definición fue un robo, el equipo nuestro mereció ganar la copa justicieramente”, recuerda el hombre nacido en Punta Arenas.

“Eran tiempos que se manejaban temas arbitrales. A Adolfo Nef en Avellaneda lo metieron adentro del arco. Era tanta la impotencia que Guillermo Páez le pegó una patada en el poto a un argentino cuando iba celebrando el gol. Además, le anularon un gol legitimo a Caszely en Santiago”, completó el ex seleccionado nacional.

Además, debido a los errores arbitrales en contra de los albos, Galindo reveló insólita historia de la final de vuelta en Santiago. “Algunos jugadores le pedían al presidente de la época (Héctor Gálvez) pagarle al árbitro que estaba concentrado con nosotros en el mismo hotel. Estaba todo dado, a los árbitros se les ofrecía y también ellos se ofrecían, mis compañeros insistían porque estaba de moda arreglar a los árbitros, pero finalmente el presidente no accedió y perdimos la Copa Libertadores. Pero queda el conformismo que fue un gran equipo y que dio muchas alegrías en Chile”, confesó.

En ese sentido, el mundialista de España 82, en el mes aniversario de la institución destacó que “el Colo-Colo 73 está en la historia grande de la institución. El Colo-Colo 91 tuvo el logro de haber salido campeón de la Libertadores, pero yo creo que la gente se acuerda más del Colo-Colo 73. La gente mayor se sabe la formación de memoria y habían jugadores que eran atracción de gran nivel como Caszely, Chamaco, Beyruth, el ‘negro’ Ahumada que dejaron historia en el club”.

Además, Mario Galindo se refirió al complicado momento político y social que vivía Chile en esos años. “Este equipo hizo historia, porque tocó justo la época del golpe de estado, ese equipo era un bálsamo para el país por los problemas que habían. Los partidos de Colo-Colo suavizaban mucho los grandes sufrimientos que habían en Chile”, aseguró.

Asimismo, el ex defensa del Cacique agregó que “nos tocó justo la transición entre Salvador Allende el cual viajaba con nosotros a los partidos a Argentina, estábamos constantemente en La Moneda, y después tuvimos que estar también con Augusto Pinochet, pero más a nivel de selección. El fútbol en ese momento fue demasiado importante en el país y Colo-Colo fue base de esa alegría que tuvo el fútbol chileno dentro de todas las penas que hubo en lo político”.

Mario Galindo en medio de su cuarentena sigue a través de teletrabajo sus labores empresariales ligadas al rubro “pesquero” en la comuna de San Miguel. El colocolino también tuvo palabras para la actualidad y comentó respecto a los recortes salariales en el Cacique y fútbol chileno.”Me imagino que nadie quiere ganar un sueldo gratis, nadie quiere ganar sin ganárselo. Y en este momento, el sacrificio tiene que ser de todos, no solamente de los dirigentes, que creo tienen las ganas de pagar, pero no sé hasta qué punto se podrá, tiene que ser una cosa de mutuo acuerdo. Los sueldos más altos de Colo-Colo o del fútbol chileno se pueden tocar, pero los que se están recién dando a conocer, yo creo que no”.

“En Chile hay algunos privilegiados que todavía tienen unos buenos sueldos, y que pueden apretarse unos dos o tres meses y no les va a influir tanto”, concluyó el ex futbolista del mítico Colo-Colo 73.