Arquero de Deportes Temuco sobre decisión de acogerse a la Ley de Protección del Empleo: “Queríamos buscar otras alternativas”

Deportes Temuco decidió suspender los contratos de sus jugadores para acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

El arquero del cuadro pije, José Luis Gamonal, en conversación con Los Tenores, explicó las determinaciones tomadas por su equipo. “No es que no queremos acogernos, la ley es la ley. Si tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. Nosotros veníamos tratando de llegar a un acuerdo con este club. En primera instancia nos habían propuesto el 30% por tres meses de descuento. Nosotros queríamos que esta plata se nos devolviera cuando pasara todo y fuera más favorable para el fútbol. Tratamos de buscar alguna alternativa, un descuento menor, no se dio, no quisieron negociar eso y ayer nos implantaron el tema de la ley“.

Además, el guardameta explicó cronológicamente cuáles fueron los primeros ofrecimientos del club.”Cuando todo partió preguntamos qué podíamos hacer y cómo podíamos trabajar en conjunto para poder solucionar este tema. Ellos nos proponen el 30% de descuento por tres meses. La idea era no tratar de no perder estos meses. Muchos clubes están haciendo acuerdos, donde en cierta cantidad de meses se iba a devolver un cierto porcentaje”.

Gamonal aseguró que los jugadores trataron de darles otras soluciones, pero no fueron acogidas. “Queríamos buscar esas alternativas. Si había un descuento que se devolviera o si era un descuento permanente que fuera lo menos posible para que no nos complicara tanto. Tratamos de buscar alternativas, conversamos con el Gerente y parece que no fueron recibidas para poder llegar a un acuerdo, porque ellos tomaron la determinación de apegarse a la ley”.

Finalmente, el arquero comentó cómo ve la situación del coronavirus en Temuco.”Somos la comuna con más contagiados en el país, eso habla muy mal de nosotros de la que tomar conciencia de lo que está pasando. Tuvimos la mala suerte que un contagiado viajó en avión y se trasladó donde había más gente, personas públicas también contagiaron a más gente. Quizás por eso la razón que el virus sea tan masivo. Nosotros como jugadores hemos tratado de salir lo menos posible. Hoy veo un poco más de conciencia, pero hace dos semanas atrás no había”, sentenció.