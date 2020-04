Linchamiento social contra médico de Sportivo Belgrano de Argentina tras dar positivo de Covid-19

Tras dar sorpresivamente positivo de coronavirus, el médico del Sportivo Belgrano de Córdoba, Daniel Elkin, reveló cómo ha sido la situación tras contraer la enfermedad.

En conversación con Sin Morzada, comenzó diciendo que “estoy bien, jamás tuve ningún síntoma“, añadiendo que “por suerte la gente de mi entorno dio negativo en los test (…) Estoy desbordado y muy mal con todo lo que está pasando. No quiero seguir hablando por el momento. El linchamiento público fue demasiado. No me quieren ni traer la comida”.

¿Cómo se enteró que padecía la enfermedad? “El domingo recibo un llamado de la gente de epidemiología de Córdoba que habían detectado varios casos de COVID-19 positivo de gente proveniente de Chile y que me fuera a testear por cualquier eventualidad. Así que 16 días después de haber vuelto de viaje me hicieron el test, el hisopado y fue positivo”, indicó el médico.

Finalmente, terminó diciendo que “viajé a Chile a principios de marzo, cuando todavía el país no era área de circulación activa del virus. Cuando vuelvo, a los días, el 16 de marzo, se lo incluye como país de circulación y cuando me faltaban algunos días para completar los 14 días de cuarentena aviso a las autoridades médicas de acá en San Francisco”, explicó el profesional de la salud.