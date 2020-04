Sifup criticó a Deportes Temuco por acogerse a la Ley de Protección del Empleo

Equipos de todo el mundo están tratando de mitigar el impacto económico que causará la pandemia del coronavirus, luego que casi todas las ligas se encuentren suspendidas para frenar los contagios de esta enfermedad.

En Chile no es la excepción, Deportes Temuco decidió suspender los contratos de sus jugadores para acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

A través de un comunicado, el Sifup criticó duramente al elenco pije por aplicar esta medida.“Resulta impresentable, legal y éticamente, que Deportes Temuco, no obstante haber acordado, instruido y fiscalizado el trabajo remoto del plantel durante marzo, ahora, invocando la ley de protección al empleo, pretenda desconocer y no remunerar íntegramente el trabajo”.

Además, el Sindicato de Futbolistas Profesionales explicó por qué no se podría aplicar esta resolución.”La supuesta suspensión del vínculo laboral que alegan, a contar del 21 de marzo, no es tal, pues de operar, infringe ppio. laboral de primacía de la realidad, contradicción que evidencia que los futbolistas no están impedidos de prestar sus servicios por el acto de autoridad”, sentenciaron.

Otro club que también tomó esta medida es Ñublense, que acordó de palabra con sus jugadores, que junto al seguro de cesantía, ellos pondrían lo que resta para que los futbolistas sigan recibiendo el 100% de su sueldo.