Felipe Flores reconoció que un grande de Argentina lo quiso contratar antes de irse a México

El delantero nacional, Felipe Flores, sorprendió este miércoles al afirmar que un grande de Argentina quiso contar con sus servicios antes de que tomara la decisión de partir a México.

A través de una conversación con AS Chile, el ariete indicó que “me llamaron si quería ir a Independiente de Argentina, pero preferí irme a los Xolos de Tijuana en México”.

En esa línea, añadió: “No me costó ir a Tijuana porque allá tenía todo, contrato, todo, en cambio lo de Independiente solo me habían preguntado si estaba el interés mío de ir, aunque dijeron que me querían“.

Cabe consignar que Flores tampoco logró destacar en México, ya que poco a poco fue perdiendo la titularidad en el equipo y terminó siendo regelado al banco de suplentes.