David Escalante sobre determinación de Ñublense: “Vamos tener que ir a cobrar el seguro de cesantía”

Ñublense se acogió de la ley de protección del empleo y notificó a sus jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, que suspenderán el vínculo con el club hasta que vuelva el fútbol.

El delantero del cuadro chillanejo, David Ecalante, en conversación con Los Tenores, explicó la determinación tomada por su equipo.”Es compleja la situación, ayer recibimos la noticia que Ñublense va a tomar la medida que sacó la protección de trabajadores. Vamos tener que ir a cobrar el seguro de cesantía. Nos dieron la palabra que lo que falta, ellos nos van a dar para completar el 100% del sueldo a todos, no solamente a los futbolistas“.

El atacante comentó que esta decisión está sustentada solamente por la palabra de los dirigentes.”Es un compromiso de palabra, primeramente lo tomamos mal, porque ellos nos habían dicho que nos iban a poner el sueldo sin problema y que no iba a haber rebaja. Es difícil la situación, al principio no lo tomamos bien como camarín, pero no solamente nosotros, casi todos los clubes, salvo los clubes grandes, van a tomar la medida“.

Al ser consultado por la posibilidad de aceptar alguna oferta, mientras que ellos están con esta situación. Escalante confesó que lo comentó con humor, pero la idea es respetar los contratos.”Hay mucho temor por la enfermedad y nadie sabe que va a pasar con el finiquito. Yo con humor decía si me sale algo mejor, me iba, pero hay que respetar los contratos. Si alguien tiene una mejor salida, lo toma. Yo lo decía con humor, pero algunos dirigentes se lo tomaron muy a pecho”.

El jugador de Ñublense aseguró que confía en la palabra de su equipo y afirmó que hay otros futbolistas que lo están pasando peor.”Nos hacemos fuertes cuando nos juntamos todos los clubes, creo que no se van a hacer los vivos. Hay mucho compañero que gana por partidos jugados y por bonos. La situación en la B no es la misma que en la A. Los que están pasándola muy mal son los de Segunda División. Hay que hacerse fuerte y ser solidarios. No todos vivimos la misma realidad”.

Finalmente, David Escalante aseguró que cuando pueda volver la actividad, hay que hacerlo sin parar.”Con lo que hemos vivido acá en Chile, con las protestas donde estuvimos mucho tiempo sin fútbol, yo creo que si me dicen que se juega en Navidad, yo juego de taquito. Hay que darle las fechas de corrido y no hay que parar, si hay que jugar en Navidad y Año Nuevo, lo jugaremos. Hoy no estamos para elegir. Cuando vuelva el fútbol hay que darle para adelante como sea”, sentenció.