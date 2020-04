Helsinki asegura que Arturo Vidal tiene el perfil para aparecer en “La Casa de Papel”

La Casa de Papel es una serie española muy popular en Netflix, que hace unos días estrenó su cuarta temporada. Esta producción ha hecho algunas alusiones al fútbol como fue el caso de Martín Palermo que promocionó la tercera temporada y tuvo la participación de Neymar, quien actuó de monje.

Darko Peric, quien interpreta a Helsinki, en conversación con el FC Barcelona, confesó qué otro futbolista ve como una buena opción para aparecer en la serie. “Siempre lo digo. Hay un jugador del Barça que tiene un aspecto así más punki, que es Vidal. Arturo Vidal, yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil“.

Eso sí, el actor reconoce que no conoce personalmente al chileno.”Con Vidal hemos coincidido en un evento en Barcelona, pero no lo conozco. No conozco a Messi. Estuve en el Cirque du Soleil, pero no lo conozco personalmente. Sé quiénes son, pero no los conozco personalmente“.

Finalmente, Peric confesó con qué jugadores ha compartido.”Hablé con Dani Alves y es súper fan y una persona maravillosa. Así que con Neymar todo bien, que era de los primeros superfans mediáticos. A Rakitic lo conozco personalmente, hablamos el mismo idioma, él es croata y yo soy serbio, somos de la misma zona. Con Griezmann comparto la pasión por el básquetbol”, sentenció quien interpreta a Helsinki.

