Hija de Mirko Jozic desde Croacia: “Mi Papá sigue amando a Colo Colo”

Mirko Jozic dejó un recuerdo imborrable en la memoria de los colocolinos, al ser el técnico que dirigió al equipo que logró la Copa Libertadores de América en 1991.

Y durante estos días el DT croata, junto a su hija Lana Pirija Jozic, yerno y nietos, se encuentran en la costa de Croacia, lugar al que se trasladaron después del terremoto que sacudió a Zagreb el pasado 22 de marzo.

“Nos trasladamos por un tema de seguridad y estamos en un lugar más tranquilo. Además, seguimos en cuarentena por el coronavirus. Mi papá está bien, este 8 de abril cumplirá 80 años, pero desde un principio nos recomendaron quedarnos en casa, evitar los viajes y gracias a ello no tenemos un número muy grande de contagiados”, cuenta la hija del campeón de América a ADN desde Croacia.

El entrenador no olvida su exitoso paso por Colo Colo. En el mes del aniversario 95 de la institución, Lana compartió en instagram una foto de su padre junto a uno de sus nietos, donde aparece con una camiseta del equipo popular. Polera roja sin el escudo del club que utilizó el 2005, cuando fue gerente técnico en Blanco y Negro.

“Es una de sus camisetas favoritas, la quiere y es muy cómoda, pero tiene más camisetas guardadas de recuerdo. Mi papá sigue amando a Colo Colo. Lee los diarios chilenos, me dice ganaron o perdieron. Siempre está pendiente del presente del equipo”, comentó con alegría Lana.

Además, expresó que “pese a los años que nos fuimos de Chile, el estar al tanto de la actualidad, te demuestra que seguimos queriendo a Colo Colo. También vemos y queremos a la Roja”.

Una muestra fiel de que la familia de Mirko lleva en su ADN el equipo más popular de nuestro país. “Siempre quedan lindos recuerdos, seguimos en contacto con la familia Menichetti. Con jugadores no tanto, porque mi papá no es de redes sociales, la gente hoy se comunica más por Instagram, Facebook. Está a punto de cumplir 80 años y me pone muy contenta que todavía hable por WhatsApp”, reveló Lana desde el aislamiento.

Asimismo, la hija del extécnico de los albos contó desde Europa que “mi papá quiere mucho a todos los jugadores que ganó la Copa Libertadores. A veces nos acordamos de algunos de ellos, guarda muy lindos recuerdos”.

Mirko Jozic sigue siendo el DT más grande en la historia de Colo Colo. En su palmarés con el “Eterno Campeón” tiene tres campeonatos nacionales (1990, 1991, 1993), la Copa Libertadores 1991, la Recopa Sudamericana 1992 y la Copa Interamericana 1992.