Gastón Lezcano: “Tenemos equipo para hacer mucho más en la Libertadores”

Universidad Católica sigue con los entrenamientos de manera remota para mantener la condición física de sus jugadores a la espera del retorno del fútbol, para cuando las autoridades lo determinen.

Uno de ellos es el delantero argentino, Gastón Lezcano quién conversó con “Los Tenores” y comentó como lleva estos días de cuarentena, “encerrado la verdad pero ya no se aguanta, uno quiere empezar con la actividad otra vez pero bueno aquí llevándola con la familia, haciendo actividades con mis hijos y cumpliendo las rutinas y las pautas que me dieron desde el club”.

Lezcano tiene su familia en Argentina con la cual se comunica todos los días para saber de ellos, “están bien, mis viejos mis hermanos mi familia están todos muy bien, hablo todos los días con ellos y por suerte están todos bien y en cuarentena esperando que esto pase pronto”.

Muchos jugadores han mostrado la manera en que realizan sus rutinas desde el hogar, algo que comentó el delantero “Vivo en casa, recibí todos los implementos para entrenar que nos brindó el club, nosotros sabemos que no estamos de vacaciones, sabemos que es un momento feo un momento critico que estamos pasando. El club nos brindó todo lo necesario para entrenarnos y lo hacemos también a través de una plataforma, una aplicación con el celular que queda registrado en una plataforma del club”.

El ex jugador de O’higgins tuvo palabras para sus primeros meses en la UC, comentando que, “me sentía muy bien, me había adaptado muy rápido, hasta que tuve esa lesión perdiéndome los dos partidos en Copa Libertadores. Lamento mucho haberme perdido esos dos partidos que eran lindos para jugar”

“Futbolísticamente estábamos muy bien, demostrando cosas buenas, solamente los partidos de copa a nivel internacional que no pudimos ganar, es algo que podemos mejorar, tenemos equipo para hacer mucho más en el plano de la Libertadores”, agregó Lezcano con respecto a lo que venía haciendo el cuadro de “La Franja”.

Pese a aún no tener claridad de fechas para volver a jugar, el delantero anticipó que deberá existir un tiempo previo antes de volver de manera definitiva a las canchas, “yo creo que antes de que comience todo nos tendrían que dar minino 15 días para uno retomar, no tanto en lo físico, porque estamos entrenando bien, pero obviamente no es lo mismo trabajar con el grupo, yo creo que nos van a tener que dar aunque sea mínimo unos 15 días como para retomar el campeonato y que cada uno continúe con su puesta a punto y el nivel futbolístico”.

Sobre posibles reajustes en el sueldo, el argentino manifestó que, “hasta el momento no van a hacer nada de recortes, por lo menos a nosotros nos han comunicado que hasta el momento no van a tomar decisiones con respecto a eso, así que estamos tranquilos. Habrá una charla previa en caso de que se de, pero por el momento sigue todo igual”.

Finalmente, tuvo palabras sobre su última experiencia en el Morelia donde compartió con jugadores chilenos y con Pablo Guede, “es un tipo obsesionado por el fútbol, por la táctica, un muy buen entrenador. “Hice muy buena amistad con el chino Millar, de los tres años que estuve, concentraba todo los fin de semana con él, hice muy buena amistad con él, con Sebastián Vegas, Diego Valdés, con todos los chilenos era con quién más relación tenía”.