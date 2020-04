Justo Villar: “Mi cabeza futbolísticamente terminó en Colo Colo”

El exportero de Colo Colo, Justo Villar, habló con ADN Deportes sobre cómo está viviendo la pandemia del coronavirus en Paraguay y sobre lo que le dejó su paso por los albos, donde asegura tener grandes recuerdos.

“En realidad vivimos en el mundo un momento delicado en cuanto a la salud y eso nos tiene paralizados a todos. Lo que sí, nos damos cuenta de la importancia de pasar tiempo en familia, el tiempo que podemos estar con los hijos, con los niños, con los más cercanos, es importante y estamos aprovechando mucho ese tiempo. Esperamos que pueda pasar esto lo más rápido posible y se pueda volver a hablar de fútbol, que era lo que nos interesaba hace un tiempo”, comenzó diciendo.

Sobre si tiene la intención de volver a Chile en algún momento, indicó: “No descarto nunca la opción de volver. porque para mí en Chile siempre me recibieron de la mejor manera. No me puedo olvidar de cómo me trataron, de todo lo que viví ahí. La posibilidad estará siempre abierta de volver y quizás en algún momento se me dará la oportunidad de regresar. Me siento privilegiado de haber sido parte de Colo Colo y de haber conocido un país como Chile”.

En relación al próximo técnico que tienen que tener los albos tras la salida de Mario Salas, sostuvo: “Colo Colo es un club muy grande, es un club muy fuerte. Tiene mucha presión, y el técnico que llegue debe entender dónde llega, saber manejar al plantel, ya que hay un grupo de buenos jugadores. No es fácil decir que entrenador es el que necesita”.

¿Su mejor recuerdo de Colo Colo? “La gente para mí es increíble. Donde yo me iba con el equipo, encontraba en ellos un gran acercamiento, una piel que es importante para un jugador de fútbol. Mi cabeza futbolísticamente terminó en Colo Colo. Cuando salí del club mi actitud ya no fue la misma pese a que después fui a Nacional. El haber recorrido de norte a sur Chile con Colo Colo, me dio una visión muy grande de lo que significa el club”, indicó Villar.

¿Se fue dolido del equipo? “Me fui dolido conmigo mismo por no haber podido cerrar mi carrera en Colo Colo. Hoy en día no estoy dolido. Estoy agradecido de haber pasado por el club y haber aprendido las cosas que aprendí ahí. Hoy estoy intentando reiventarme en la selección y ayudar a los chicos paraguayos de intentar volver al Mundial”, cerró.