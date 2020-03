Gino Clara no olvida su paso por Colo Colo: “Me encantaría poder volver”

Gino Clara, delantero argentino tuvo un nefasto paso por Colo Colo hace una década, donde jugó pocos minutos y no pudo mostrar cualidades.

En conversación con el sitio DaleAlbo, el atacante contó detalles de su paso y cómo se gestó su salida del cacique. “Estuve seis meses en Colo Colo y, cuando iba a hacer pretemporada, me dijeron que no me iban a tener en cuenta y después se fue Diego Cagna. Yo me tuve que ir a Rangers de Talca. Me puse un poco mal, me angustié un poco”.

El exHuracán aprovechó de contar que cuando le tocaba entrenar, se iba caminando al estadio. “Yo vivía en un edificio con Rafael Caroca y me acuerdo que, cuando él no podía llevarme, me iba caminando hasta el club. Me acuerdo que Lucas Wilchez pasaba con la camioneta, me veía y decía . ‘¿Qué haces caminando, vos estás loco?'”.

De todas formas, Clara aseguró que le encantaría poder volver al club. “En Colo Colo viví muchos momentos lindos. El club es como Boca Juniors o River Plate, es muy grande, me encantaría poder volver”.