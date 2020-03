Parot por recuperación de Nicolás Castillo: “Va a salir adelante”

Alfonso Parot, lateral de Universidad Católica también habló del plano futbolístico en medio del receso por el brote de coronavirus.

El jugador conversó con Los Tenores y aseguró que quedaron preocupados por el nivel mostrado en la Copa Libertadores. “Esos dos partidos de Copa Libertadores fueron derrotas duras, sobre todo la de San Carlos, fue un balde de agua fría. Veníamos haciendo grandes partidos, no lo pudimos ratificar en Copa Libertadores. Estamos con la esperanza y fe intacta de que algo se puede hacer. Pero estamos conscientes que no mostramos el mismo nivel en el campeonato nacional que en la Copa”.

Además recordó su etapa como jugador de Rosario Central, importante para el crecimiento en su trayectoria. “Los primeros seis meses fueron difíciles, me costó adaptarme a la ciudad. La presión se siente constante, es una locura linda, pero locura al fin y al cabo. Después que me pude adaptar, me fue muy bien. Yo lo veo bien, me sirvió mucho. El fútbol allá se vive de otra forma”.

Por el preocupante estado de Nicolás Castillo, el lateral aseguró que está muy al tanto de su proceso de recuperación. “Le escribo mucha veces a la semana, ha ido evolucionando de buena manera. Es fuerte, siempre ha sido de buenos gemelo y verlos caminar con las patitas flaquitas te da nostalgia. Me pone contento que ha ido mejorando y que su recuperación ha sido buena. Está con mucho ánimo y va a seguir adelante”.