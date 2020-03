Lukaku muestra su sensibilidad en la cuarentena: “Echo de menos la vida normal”

En todo el mundo se han tomado precauciones para evitar la expansión del coronavirus. La medida más popular que se ha implementado es la de la cuarentena, que implica no salir de casa para no contagiar ni contagiarse.

En medio del aislamiento, el delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku,en conversación con el ex jugador Ian Wright, contó cómo ha estado viviendo este proceso.”Casi me vuelvo loco. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal. Estar con mi madre y con mi hijo, con mi hermano. Pienso en todos y es triste. No puedes tener contacto con las personas que amas“.

Además, el futbolista belga confesó que también tiene especial atención en su mamá, quien es una persona en situación de riesgo. “Tengo que tener cuidado. Mi madre tiene diabetes pero que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale. Mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo. Sale al jardín y por la noche toma un poco el aire, pero nada más”.

Lukaku se refirió a las complicaciones que ha tenido para entrenar en su casa. “Me dieron una bicicleta estática porque los jugadores vivimos en apartamentos en el centro. Yo no tengo espacio para entrenar y preguntaron por el grupo quién necesitaba una bicicleta para correr en casa. Un montón de jugadores las pidieron y a las dos horas, todos teníamos una bici estática en casa. Además, mi fisio me trae comida todos los días y sigo mi dieta estricta. A las doce de la mañana desde el club nos envían a alguien con la comida y podemos mantener nuestra dieta. Yo sigo con mi pescado y mis verduras”.

Finalmente, el delantero comenzó que extraña su vida antes de que ocurriera la pandemia. “La verdad, echo de menos entrenar y jugar delante de los fanáticos. Ahora empiezo a apreciar lo que tengo”, sentenció.