La fuerte crítica que hizo Pablo Mouche al sistema de salud chileno

En medio de la crisis sanitaria que vive el país y gran parte del mundo debido al coronavirus, el futbolista de Colo Colo, Pablo Mouche, realizó un dura crítica al sistema de salud chileno.

En conversación con TyC Sports, el volante del Cacique indicó: “El sistema público no es bueno, es muy malo. Se le viene reclamando al gobierno desde hace un tiempo (…) La privada es carísima y no te cubre el 100 por ciento. No cubre medicamentos y toca fuerte el bolsillo para la clase media”.

En esa línea, el mediocampista agregó que “es un tema fuerte, se le ataca al gobierno que no hace nada en ese aspecto. La salud pública es realmente mala“.

Mouche también se refirió a las medidas que tomó el Gobierno tras entrar en estado de Catástrofe debido al coronavirus. “Hubiese preferido que se pare antes y no llegar al límite con 200 casos” (Ya hay 342 confirmados).

Finalmente, el futbolista señaló: “La gente entra en pánico y desesperación. El Estado de Emergencia se debería haber dictado hace 10 días (…) Esperemos que con esta medida tengamos resultados positivo, controlar el virus y podamos retomar la rutina lo más pronto posible“.