DT de San Marcos de Arica: “Fue una irresponsabilidad de todos haber jugado ante Temuco”

Siguen las repercusiones por el partido entre Deportes Temuco que venció 2-1 a San Marcos de Arica que se disputó el lunes por decisión de los jugadores de ambos equipos.

En el elenco pije, se habían encendido las alarmas por el estado de salud del arquero Sebastián López, quien está en cuarentena preventiva por haber viajado en un avión, donde también estuvo un pasajero que dio positivo por coronavirus.

Por esta situación, la gente de Arica se alarmó y malinterpretó que el plantel de San Marcos pudo haberse contagiado, aunque los jugadores jamás compartieron con el guardameta.

El arquero del equipo, Nery Veloso en conversación con ADN, detalló cómo fue la vuelta del equipo a la ciudad nortina. “Acá se armó una bataola como si viniéramos todos contagiados. El club tuvo que sacar una nota pública para decir que estábamos todos bien, fue un mal entendido, es parte de la sicosis que hay a nivel país“.

El entrenador del equipo, Hernán Peña, también conversó con ADN Deportes, y reflexionó que el encuentro no debió haberse jugado. “Encontré que fue una irresponsabilidad de todos haber jugado ese partido, incluidos la ANFP y el Sifup. Se jugó porque San Marcos no recibe dinero, así que era una plata que no se iba a devolver. Los jugadores estaban más preocupados que a mitad o final de año no les vayan a cancelar sus sueldos por los gastos del club“, sentenció.