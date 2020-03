Arquero de Deportes Temuco: “No me llamaron del Seremi ni de la aerolínea para decirme que estoy entre los posibles contagiados”

El arquero de Deportes Temuco, Sebastián López, está en cuarentena preventiva, luego que viajara en el mismo vuelo que un pasajero que había dado positivo en el test de coronavirus.

El guardameta, en conversación con Los Tenores, contó cómo se ha sentido hasta el momento. “Bien, gracias a Dios, no he presentando ningún tipo de síntoma, de salud estoy bien que es lo importante, debo acatar las órdenes de permanecer en cuarentena y estar resguardado en la casa. Estoy en cuarentena, pero no significa que tenga el virus“.

Además, López se encargó de aclarar su relación con el Covid-19 y aseguró que la medida la tomaron desde el club, no las autoridades del país.”Se está generando un pánico que es totalmente innecesario. A mí no me llamaron de la Seremi ni de la aerolínea para decirme que estoy entre los posibles contagiados, fue una medida que tomó el club por precaución. Las probabilidades son bajísimas. Uno en principio siempre se asusta y se alarma, pero cuando el médico te explica la situación ya entras en más tranquilidad y cautela, vas brindando tranquilidad a tu familia y a tus compañeros”.

Finalmente, el refuerzo de Deportes Temuco llamó a tomar conciencia con respecto al coronavirus. “Esto va más allá del fútbol, esto es algo que no hay que mirar a menos, por todo lo que se está viviendo en Europa, no podemos cometer los mismos errores, si dicen que hay que resguardarse y estar en poco contacto hay que hacerlo por el bien de todos”, sentenció.