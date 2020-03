Balotelli sobre el coronavirus: “La gente no entiende la gravedad de lo que está sucediendo”

El delantero italiano Mario Balotelli hizo un llamado de concienciación a sus compatriotas, con el fin de que eviten salir de sus casas por la propagación del coronavirus.

El ariete comenzó diciendo que “tenemos que quedarnos en casa, muchachos, la gente no entiende la gravedad de lo que está sucediendo“, añadiendo que “realmente echo de menos el fútbol, pero tenemos que quedarnos en casa. ¡Si no lo haces, saldré y te daré una bofetada!”.

En esa línea, añadió: “Honestamente, espero que la Serie A no vuelva a comenzar hasta que no haya más casos. Me enfadé mucho al principio cuando insté a todos a parar y la gente me insultó por eso. Tal vez ahora finalmente se hayan dado cuenta de la situación“.

“El problema es que cuando en Suiza dicen que no salgas de casa, la gente no sale. En Italia, ese no es el caso. Si no lo solucionamos pronto, llegaremos a 2021 y todavía tendremos coronavirus”, agregó Balotelli,

Finalmente, el ariete manifestó que “Mi idea sería no darle la victoria a nadie, no relegar a nadie, así que sería justo en mi opinión promocionar dos equipos de la Serie B y jugar la Serie A la próxima temporada con 22 clubes. De cualquier manera, dudo mucho que comencemos a jugar nuevamente antes del 3 de abril”.