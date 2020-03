“Kike” Acuña advierte en San Felipe: “El jugador que se porte mal conmigo no jugará”

El destino de Jorge “Kike” Acuña está en las canchas de fútbol. Pese a que se retiró oficialmente hace dos años, el volante inició su camino como entrenador de fútbol teniendo a cargo a la Sub 17 de Unión San Felipe, cuadro donde ya tomó las primeras decisiones.

En conversación con AS Chile, el exvolante de la U y la UC, entre otros, le adelantó a sus dirigidos: “el jugador que se porte mal conmigo no jugará“.

“A parte no me van a poder engañar, ya que me daré cuenta inmediatamente. Obviamente en mi equipo debe haber mucha disciplina, debe existir un respeto mutuo entre el jugador y conmigo”, agregó el volante.

En lo mismo, el exseleccionado nacional comentó que: “para mí no hay nada más lindo que el fútbol, se extraña muchísimo cuando estás afuera y lo único cerca para estar dentro de una cancha es ser técnico. A parte que me gusta mucho, me gusta el contacto que tengo actualmente con los niños y obviamente quiero dirigir un equipo de adultos”, sostuvo Acuña.

Sobre quien se ve reflejado para formar su carrera como DT, Acuña comentó que: “es complicado, porque uno a lo largo de mi carrera como futbolista tuve un cariño especial por Juvenal Olmos, porque él se la jugó por mí. Está Fernando Carvallo, en su momento Gino Valentini, pero al finalizar mi carrera estuvo Miguel Ponce y Hernán Madrid. Son dos personas que me gustó muchísimo cómo trabajaban. Hacia afuera no miro mucho porque todos hablan de Guardiola, ahora de Klopp, pero me gustan mucho más el ‘Chueco’ Ponce y Hernán Madrid, después cada uno le va agregando sus propios ingredientes al trabajo”.

“Obviamente, el jugador que no corre, conmigo no va a jugar, por más bueno que sea. Para mí, hoy en día el fútbol es en un 50% es la parte física y la otra es lo que el jugador tenga de manera innata o que vaya aprendiendo en el transcurso de los años. Yo nací futbolísticamente en la UC, siempre me enseñaron el buen trato del balón y es algo que les inculcaré a mis jugadores”, agregó.

Al finalizar, confesó cuales son sus planes a futuro: “quiero empezar con San Felipe y en un futuro me gustaría pasar por la UC y llegar a La Roja. Sé que lo voy a lograr, así como a los 11 años salí de mi casa con un objetivo súper claro que cumplí siendo muy pequeño. Ahora estoy convencido y mentalizado que voy a lograr todo lo que me proponga como técnico, para mí no hay imposibles”, cerró.