Definitivo: Luiz Felipe Scolari rechazó ser el nuevo entrenador de Colo Colo

Finalmente dijo que no. Luego de varias reuniones en las últimas horas y pese a la victoria ante Deportes La Serena, en Colo Colo no pueden celebrar del todo. Según supo ADN Deportes, Luiz Felipe Scolari le dijo que no a la banca de los albos.

Tras la victoria ante Deportes La Serena en La Portada, y cuando había mucho movimiento en los camarines del recinto deportivo, habría llegado la información desde Brasil, donde mediante un comunicado, el campeón del mundo en Corea y Japón 2002 agradeció la oportunidad, pero finalmente lo rechazó.

Pese a las buenas sensaciones con las que quedaron en la directiva de ByN tras su viaje a Brasil y a la confirmación de Aníbal Mosa, quien al CDF confesó le gustaría tener “a un campeón del mundo” en el Monumental, en la concesionaria tendrán que aplicar plan B.