Alexis Sánchez y Charles Aránguiz conocieron a sus rivales para la UEFA Europa League

Este viernes la UEFA sorteó las llaves para los octavos de final de la Europa League.

El Inter de Alexis Sánchez se medirá ante el Getafe de España, mientras que el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz deberá enfrentarse ante el Rangers de Escocia.

Los dirigidos por Antonio Conte accedieron a esta instancia tras derrotar al Ludogorets de Bulgaria con un global de 4 a 1, mientras que los alemanes dejaron en el camino al Porto con un resultado global de 5 a 2.

El sorteo completo dejó los siguientes cruces:

İstanbul Başakşehir vs Copenhague

Olympiacos vs Wolves

Rangers – Bayer Leverkusen

Wolfsburgo – Shakhtar Donetsk

Inter de Milán – Getafe

Sevilla – Roma

Eintracht/Salzburgo – Basilea

LASK Linz – Manchester United

Los octavos de final se disputarán entre el 12 y el 19 de marzo.

