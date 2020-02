Movilh fustigó los dichos de Marcelo Ríos: “A todas luces estas son declaraciones de odio”

“Ver a dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota“. Eso fue parte de lo que dijo Marcelo Ríos hace algunos días en una entrevista con La Tercera. El extenista nacional disparó con todo en contra de la comunidad gay, y encontró la respuesta del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Mediante una nota publicada en su página web, el movimiento que promueve y defiende derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, aseveró que: “a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orietación sexual e identidad de género”.

El dirigente del organismo, Ramón Gómez, agregó que: “el ex tenista masifica su violencia a través de los medios de comunicación y da una señal negativa a la ciudadanía, pues pretende hacer creer que lo suyo es una opinión inocua, cuando en realidad es tan violenta, como cobarde toda vez que se escuda en niños de cuatro años para explicar sus prejuicios”, aseveró.

“Ríos debiese pedir disculpas, pero ex muy probable que no lo haga. Sí le exigimos que al menos deje de involucrar a niños y niñas en su odio. Los niños y niñas no nacen con prejuicios y es tarea de todas y todas educarlos en en el respeto a la diversidad”, complementó Gómez.