Fernando Cornejo comentó las expulsiones que ha sufrido Universidad de Chile

Universidad de Chile continúa preparando el partido ante Coquimbo Unido, duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, Fernando Cornejo comentó la racha de tres victorias que llevan en el campeonato nacional y que no veían desde octubre en 2018. “Hemos mantenido la tranquilidad, sabiendo en la forma en cómo trabajamos, sabíamos que tarde o temprano se iban a dar los resultados. La verdad feliz, disfrutando este momento, llevamos tres partidos con victorias, así que esperemos seguir trabajando y seguir juntos hasta el final. Nosotros seguimos enfocados en que vamos partido a partido. Vamos en la zona alta de la tabla, pero también sabemos que si los equipos de abajo empiezan a ganar, nos van a empezar a pillar, al final ese el tema del coeficiente de rendimiento nos complica un poco”.

En el último partido de los azules sufrieron las expulsiones de Camilo Moya y Luis Del Pino, anteriormente habían visto la roja Joaquín Larrivey y Walter Montillo. El jugador analizó esta situación. “La jugada no es para tarjeta roja. Al ver la repetición siento que el árbitro se apura en poner la tarjeta. Esperamos que se pueda apelar y tener a Luis el próximo partido. Lo hemos conversado, son cosas que uno no quiere que ocurran, lamentablemente son cosas de segundos que pasan dentro de la cancha, lo bueno que el equipo ha doblegado el esfuerzo, creo que hicimos un buen papel este sábado. Hay que aprender de eso para que no nos sigan pasando expulsiones el próximo partido“.

Sobre el próximo duelo de Universidad de Chile, Cornejo explicó las virtudes de su ex equipo, Coquimbo Unido. “Va a ser un lindo duelo en el cual tenemos que sacar la ventaja de local, hay que seguir en esta racha de victorias. Es un rival que juega bastante bien. Tienen tres delanteros muy movedizos, que pican bien a las espaldas, Joe Abrigo también se mueve bastante bien, es la fortaleza de ellos. Lo esencial va a ser esa línea de tres, tenerla bien precavida para que no nos puedan hacer daño“.

Finalmente, el futbolista de la “U” comentó lo ocurrido en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. “Uno va con la sensación que está seguro, sino no jugaríamos. Como institución queremos jugar, es lo que siempre hemos querido. Estos temas que están pasando son complicados, hay que encontrar la solución para esto, no pueden seguir pasando porque ya le pasó a un compañero de trabajo, creo que hay que darle solución a este tema“, sentenció.

Este domingo los azules recibirán a Coquimbo Unido en el estadio Nacional a las 17:30 horas.