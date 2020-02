El sorprendente cambio de look con que apareció Jaime Valdés

View this post on Instagram

Quiero contarle un gran trabajo que hice hoy en la casa de @pajarovaldes Unos espectaculares Dreadlocks maravillosos que hice con mucho amor y harta paciencia yyyy quedaron maravillosos….!!! 😁 una tarde más q agradable feliz y bendecida al estar con un gran futbolista como tu Jaime..!!💐😊 Mil gracias por depositar tu confianza en mi ✋☺️ Nos vemos pronto querido Bendiciones y yo me siento bendecida 😇 Gracias por la gran acogida en tu hogar. ✨🙏 LA MASTER EN DREADLOCKS