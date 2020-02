CSD Colo Colo: “No podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad de los asistentes”

Las consecuencias de lo sucedido el pasado domingo en el Estadio Monumental no terminan. Los graves incidentes provocados por los hinchas del “cacique” en Macul, en pleno clásico ante la UC, volcaron las críticas contra los cerca de 40 fanáticos que no dejaron continuar el partido donde Colo Colo caía 0-2 ante los “cruzados”.

En ello, faltaba el comentario y opinión del Club Social y Deportivo Colo Colo. El directorio nacional del organismo emitió un comunicado donde aseveraron que: “desde hace varias semanas, se ha manifestado la preocupación por el normal desarrollo del fútbol chileno en un contexto donde no existen las condiciones de seguridad tanto para los públicos asistentes como para jugadores y trabajadores de los estadios de Chile”.

“Somos enfáticos/as en legitimar el derecho a manifestarse en todos los espacios de uso público. No podemos más sino compartir el malestar nacional que luego de cuatro meses de movilización aún no recibe señales claras de justicia para quienes han sufrido violaciones de DD.HH, ni tampoco se han concretado las reformas necesarias en las demandas claves que la población ha exigido al Gobierno”, esgrimieron.

En lo mismo, agregaron que: “conscientes de esto, del derecho a protesta y el descontento social, no podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad de los asistentes de nuestro y los demás estadios de Chile, sea en manos de particulares como del Estado”.

Al finalizar, hicieron un llamado al directorio de ByN: “antes de anunciar cualquier medida que vaya en directo detrimento de nuestra gente, como Directorio exigimos que se pongan a disposición todos los antecedentes que respondan a una investigación rigurosa de los aspectos de seguridad que fallaron en el evento”, cerraron.

