Revisa los memes que dejó el show de Maroon 5 en Viña

El show de Maroon 5 estuvo lejos de ser lo que sus fanáticos esperaban, ya que algunos de ellos aseguraron que el conjunto estadounidense no tenía ganas de estar ahí y que Adam Levine estaba desanimado y desafinando mucho.

Otras de las críticas que se repitieron en Twitter y redes sociales en general, es que el vocalista era un “divo” y que sólo se presentó en Viña 2020 porque era un “compromiso pactado”.

Obviamente, internet explotó con memes y reacciones en relación al esperado, pero no muy aplaudido show de los intérpretes de “She Will Be Loved”.

#Maroon5 es que la cagó que espera demasiado de ellos y quedé como : pic.twitter.com/4fRwoJ4dIE — 💫 (@j0shx43) February 28, 2020

Que chucha el Adam……tendra frío…denle un cafecito…inyectenle azúcar, algo pa animar la wea #Maroon5 pic.twitter.com/6PBxiEDURY — Vala🌺 BIGBANG is back! (@notobsessing) February 28, 2020

Es obvio que #Maroon5 está en #Vina2020 por compromiso. Se le nota en la cara a Adam Lavine que le repugna estar ahí, no ha logrado conexión con el público ni un gesto amable. Está ahí por el dinero cantando sin ganas y con el deseo que ya termine su presentación para irse. — Lucía Candamil (@luciacandamil) February 28, 2020

Ponle más color po Adam! Sácate la polera , grita apruebo , no se alguna wea!!! #Maroon5 #Vina2020 #AdamLevine pic.twitter.com/q6tfiREbJ1 — Daniela Parra (@_daniparra) February 28, 2020

Me cansa escuchar la misma tesitura de voz del vocalista si otro también cantará daría dinamismo#Maroon5 #Vina2020 pic.twitter.com/1qyfHyEPvd — Felipe Kings (@Felipekings777) February 28, 2020

todos antes del show de #Maroon5 // nosotros ahora pic.twitter.com/cbTG34BRrD — ᴏʟʟʏ 🇨🇱 (@circleverse) February 28, 2020

Adam Levine tiene menos ganas de cantar, que las ganas que yo tengo de ir al colegio la próxima semana. #Maroon5 pic.twitter.com/cgVAtJQbWf — Pili 🇨🇱 (@pilidreau) February 28, 2020

Quiero saber quién vistió a Adam Lavine y si esto es lo último en tendencia en el mundo, porque no entiendo el outfit. #maroon5 #viña2020 pic.twitter.com/IPET1ZZphl — ❀valemón。 (@yesbaozi_) February 28, 2020