“Si no quería, ¿para qué vino entonces?”: La crítica de Polo Ramírez a gesto de Mon Laferte en Viña 2020

El panelista de Bienvenidos de Canal 13, Paulo “Polo” Ramírez, criticó la decisión de Mon Laferte de donar las Gaviotas que ganó en el Festival de Viña 2020.

Cabe recordar que la cantante nacional expresó en el escenario que “a modo significativo, yo voy a entregar mis Gaviotas, porque yo no quería venir a celebrar un festival“.

“Quedé un poco desconcertado, porque sinceramente no entendí cuál es el mensaje que ella está entregando al regalar estas Gaviotas, porque ella incluso dice ‘las devolvería'”, comenzó sosteniendo el periodista.

Agregando que “fueron regaladas por el público, pero parece que ella lee el mensaje que contiene la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro como símbolo de la institución Festival de Viña o de la organización. Pero no es así, es regalado por el público“.

“Creo que ese regalo que le hace el público no es ofensivo. Pero es mal agradecido, en definitiva, decir ‘no, ¿saben qué? Las voy a regalar porque a mí no me interesa porque no quería venir’. Si no quería, ¿para qué vino entonces? Yo quedé desconcertado con el mensaje”, finalizó Ramírez.