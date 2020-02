Revisa la programación para este miércoles en el Festival de Viña del Mar 2020

View this post on Instagram

Cuarta noche del Festival Latino más grande del mundo 🎤! Hoy veremos en vivo a: – @pabloalboran – @fusionhumoroficial – @lucianopereyraoficial . 🔸 Apertura de puertas Quinta Vergara: 18:00 horas. 🔸Comienzo show: 21:15 horas. 🔸Transmisión televisiva en @tvn, @canal13cl, @foxchannel @foxlife.la. . #PabloAlborán #FusiónHumor #LucianoPereyra #Viña2020 #FestivaldeViña #Festival #Chile