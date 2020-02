Esta es la mujer que homenajeó Denise Rosenthal en el día 4 de Viña 2020

View this post on Instagram

Día 4. Gabriela Mistral, Escritora. Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública, llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana.