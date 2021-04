No es tan obvio: Mon Laferte reveló el origen del título de su nuevo disco

La noche del sábado, la cantante Mon Laferte realizó un “en vivo” para hablar con sus seguidores sobre su nuevo álbum, Seis, que fue estrenado hace poco más de dos días.

Para ello, la artista permitió que sus fans le realizaran preguntas relacionadas con su último trabajo.

Ante esto, Laferte decidió explicar el verdadero origen del título de su álbum, a pesar de lo evidente que parecía al ser el sexto de la carrera de la chilena.

Según relató la cantante, fueron los propios fanáticos quienes sugirieron el nombre del disco. “Se llama Seis porque no se me ocurría ningún nombre y vi que los fans comenzaron a poner en Twitter #ML6 (Mon Laferte 6) y me pareció una gran idea”, explicó.

“Dije ‘ah, mira es una buena idea ponerle así’, porque era el sexto álbum de mi carrera. Muy poco original yo, pero bueno”, agregó sobre el disco que se grabó en la casa de la cantante.

Hay que señalar que, junto con el estreno del álbum, Laferte estrenó el video de “La Mujer”, una colaboración con su colega Gloria Trevi.