“Este tipo de canción es muy cachonda”: Luis Jara describe así su nuevo trap-reggaeton “Velita blanca”

Luis Jara se ha trasformado en un auténtico “señor de las cuatro décadas” en lo que a música se refiere: en los 80′ con “Ámame”, en los 90′ con “Un golpe de suerte”, el 2000 con “Mañana” y el 2019 con “La última tentación”. Y actualmente, entrando al 2021, el cantante nacional busca seguir cautivando a los oídos jóvenes con su nuevo estreno “Velita Blanca”, un canción de cortes urbanos escrita por O´Daniel.

Y, como corresponde al género, además de un ritmo pegadizo, la letra se sale del romanticismo clásico del intérprete, algo que comentó en conversación con Ciudadano ADN. “Recibí un audio tan gracioso de un prima que era muy cercana a mi madre. Decía ‘qué habría dicho mi tía Alba si hubiera escuchado esta canción, cuando dice ‘todo se me levanta‘. Me dio mucha risa pensar la respuesta de mi mamá”, comentó.

Porque, para Jara, “efectivamente este tipo de canción es muy cachonda. Si uno hace un análisis un poquito más crítico, es un lírica bastante elegante para lo que el trap. Es, porque yo he escuchado letras que no he esperado jamás. Cuando yo escuché esta canción me pareció que, dentro de lo cachonda que es, resulta bastante elegante para decir lo mismo que dicen otras canciones”.

Así, agregó que “una de la cosas que a mí más me hizo pensar en grabar esta canción, que fue mi hijo mayor fue el que me impulsó, porque Franco el Gorila, cuando vino a mi casa con un grupo de asesores, dijo que le parecía que, al momento de cantar esta canción, yo tenía que disminuir mi chorro de voz, y cantar mucho más simple“.

En relación al videoclip, Luis Jara aseguró que “el tema audiovisual ha sido bien relevante”, y que, como “Velita Blanca ” terminó teniendo un “contenido bien sexual”, aseguró que “era muy fácil caer en la cosificación de la modelo”, pero que al mismo tiempo, “los tiempos no están para eso , yo no tengo ese afán“.

“El público joven me conoce por los memes”

Luis Jara, finalizó analizando su público juvenil, asegurando que “el público más joven me conoce desde los primeros memes que partieron conmigo en mi máximo esplendor, en mi trabajo en Mucho Gusto. Los cabros jóvenes parten viéndome como un personaje”, rescató.

Pero en el sentido musical, “son muy críticos y son muy certeros. Cuando algo es bueno es bueno y punto. Y me pasó cuando grabé los primeros temas urbanos, que evidentemente yo tenía un poquito de pudor y miedo al prejuicio. Resulta que los jóvenes fueron muy certeros en decir este trabajo esta muy bien hecho”, rescató.