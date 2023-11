"El jefe me dijo...": Ernesto Belloni entregó detalles sobre la respuesta de Kike Morandé tras proponer cambiar su humor

En un nuevo episodio de El purgatorio, Ernesto Belloni entregó una potente reflexión sobre el tipo de humor que realizaba.

“Con el tema de las mujeres, antes de que pasara todo esto del ‘octubrismo’ y la revolución, había planteado la necesidad de que no quería que el humor pasara por las mujeres”, comenzó diciendo.

“Mis hijos me decían ‘papá, te están criticando, porque eso de tocar a las mujeres, que salgan en ropa interior, no es bueno’.Empecé a revisar archivos y la verdad es que me pareció y paré la situación”, añadió.

Con respecto a esto, Ernesto Belloni aseveró que en Morandé con compañía no lo entendieron cuando propuso cambiar su estilo de humor.

“Por ahí el jefe me dijo ‘no, en el programa la gente quiere ver mujeres…’. Me decía ‘no le hagas caso a las redes sociales’”, dijo.