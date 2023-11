Miss Universo 2023: Celeste Viel hace historia y se mete en el top 20 del concurso

Celeste Viel hizo historia y se metió en el Top 20 del Miss Universo. Un hecho que hace muchos años no ocurría.

La hija de Felipe Viel se lució en las preeliminares del concurso, con un desfile en traje de baño y en traje de noche que encantaron.

Por ello, la noche de la competencia final, resultó como una de las elegidas del Top 20, emocionando a todos sus seguidores.

Y volvió a repetir una pasarela de aquellas, usando un traje de baño rojo con el que deslumbró a los jueces.

Así, la joven fue inmensamente aplaudida cuando la nombraron entre la veintena de mujeres más lindas del universo.

Sin embargo, luego llegó la decisión del Top 10. Y pese a que varias latinas lograron pasar de etapa, la chilena no lo logró.

HELLO TOP 10!! 🤩

One of these 10 delegates is one step closer to taking home the CROWN!! 👑#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023" pic.twitter.com/URMupjWF99

— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023