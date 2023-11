La ausencia de Cristián Sánchez en la transmisión de la Teletón ha generado sorpresa. Y recientemente se especuló sobre un posible “minuto de furia” del animador durante el evento benéfico. Rumores ante los que el propio animador televisivo dio una aclaración.

Según informaciones de Zona de Estrellas, se sugiere que el enojo de Sánchez estaría relacionado con el retraso en su horario de participación y problemas técnicos con su micrófono y el sonido, lo que lo habría llevado a retirarse molesto de la producción.

“Habrían terminado por hacerlo estallar, se sacó las cosas y se fue del Teatro Teletón. Se habría ido muy enojado con la producción. Y es muy difícil que este hombre se enoje. Se retiró indignado del Teatro Teletón, no salió al aire”, aseguró Hugo Valencia en el programa de farándula.

La aclaración de Cristián Sánchez

Al ser consultado por Página 7 sobre estos rumores, Cristián Sánchez desmintió que hubiera enojo de su parte y explicó las razones detrás de su ausencia en pantalla. El animador indicó que estaba programado para participar desde las 5 hasta las 8 de la mañana, luego en la transmisión de un partido de fútbol por la tarde, y finalmente en la Quinta Vergara.

Sin embargo, Sánchez detalló que no pudo cumplir con su participación debido a problemas de salud. “Venía como hace tres o cuatro días con una otitis, tomando antibióticos, quería intentar aportar algo y fui igual“, explicó. Pero las condiciones físicas no le permitieron continuar, ya que se sentía mal, con un intenso dolor de cabeza y de oído. “La verdad es que no aguanté“, afirmó.

“El ruido de la música me hizo explotar la cabeza, así que lamentablemente me tuve que bajar. Venía mal… En una de esas podía aguantar y hacerlo. Pero la verdad es que no me dio“, concluyó el animador respecto a su participación en la Teletón.