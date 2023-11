Julián Elfenbein no habría sido el único: revelan que otro rostro televisivo se molestó con la producción de la Teletón

La Teletón 2023 ha estado marcada por rumores de tensiones entre algunos rostros televisivos. Según informes, Cristián Sánchez habría abandonado el evento antes de salir al aire debido a atrasos en el horario y problemas técnicos.

Hugo Valencia, del programa Zona de Estrellas, compartió detalles sobre la supuesta molestia de Cristián Sánchez: “Se enojó tanto, que estaba listo para salir al teatro a animar, con micrófono puesto, maquillado, vestido, y a última hora algo ocurre“. Se especula que los atrasos en el horario habrían sido uno de los motivos de su enojo.

Además, se menciona que hubo problemas técnicos, como fallas en el micrófono y en el sonopronter, que habrían llevado a Cristián Sánchez a retirarse del Teatro Teletón antes de salir al aire. Según Valencia, “habrían terminado por hacerlo estallar, se sacó las cosas y se fue del Teatro Teletón”.

“Se habría ido muy enojado con la producción. Y es muy difícil que este hombre se enoje. Se retiró indignado del Teatro Teletón, no salió al aire“, añadió.

Los otros animadores que manifestaron su molestia

Adicionalmente, se mencionó que otro rostro, Rodrigo Sepúlveda, también habría expresado su molestia con la producción. Pero no se proporcionaron detalles sobre los motivos de su descontento.

Casos que se suman al de Julián Elfenbein e incluso al de Chilevisión. Y es que fue tanto el enojo del animador y el canal por no ser tomados en cuenta en el apertura de la Teletón 2023, que no pudieron esconderlo. De hecho, según consignó Hugo Valencia, una vez que Julián y todo el equipo de Chilevisión, se enteran de que han sido excluidos, “dicen ‘no compadre, acá nos quieren perjudicar’. Y es Julián quien toma la decisión de no asistir al Teatro Teletón durante toda la transmisión“.