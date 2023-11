¿Irá a “Tierra Brava”?: Ignacia Michelson revela cuándo volverá a participar de un reality

Ignacia Michelson entregó una pista acerca de su regreso a los realities. Y en la misma instancia, además, respondió a las críticas en redes sociales sobre su amistad con Sebastián Ramírez y Constanza Capelli. La controversia surgió después de que la ex Acapulco Shore, compartiera una imagen con Seba Ramírez acompañada de la frase: “Levantadores del rating”, tras la que incluso la trataron de “traidora”.

Así, en una dinámica de preguntas por stories en Instagram, ante la pregunta directa sobre su amistad con ambos y la aparente contradicción, Ignacia Michelson explicó: “El Seba es mi amigo hace mucho tiempo, aproximadamente hace como 10 años. Y Cony también es mi amiga. No entiendo cuál es el problema. Una cosa es ser amigo y otra, avalar todas las actitudes. No somos dioses, somos humanos, todos nos equivocamos. Si yo me equivoco, me gustaría que me lo dijeran y no que dejen de ser mis amigos”.

En respuesta a otro comentario que señalaba su falta de publicaciones con Constanza Capelli antes de entrar al programa, Ignacia Michelson indicó que “con Cony nos conocimos en una fiesta y nos hicimos amigas adentro. Y yo soy así, super intensa con la amistad. Doy todo y más“. Y luego, en otro post, agregó: “Nos llevamos bien afuera y mejor adentro. Yo estoy contigo, Cony“.

Su vuelta a los realities

En otra instancia, Nacha Michelson también se refirió a su regreso a los realities. Y es que tras su mediática y también aplaudida participación en Gran Hermano, no han parado de surgir rumores acerca de su posible vuelta a los programas de telerrealidad. De hecho, en un momento, se especuló que podría llegar como participante a Tierra Brava, lo que no ocurrió.

No obstante, al ser consultada por uno de sus seguidores sobre cuándo participará nuevamente en un reality, Ignacia Michelson señaló que “en marzo puedo volver“.