“No lo perdono”: Ignacia Michelson revela cuál participante quiere que se vaya de “Gran Hermano”

Ignacia Michelson expresó su opinión sobre quién debería ser el próximo participante en abandonar la casa de Gran Hermano. A través de sus historias en Instagram, la DJ e influencer consultó a sus seguidores sobre sus preferencias y dejó en claro que su voto estaría dirigido a Fernando Altamirano, conocido como Bambino.

La exparticipante del reality de Chilevisión explicó sus razones para elegir a Bambino como su candidato para la eliminación, y su motivación se relaciona con su amor por los animales. “Miren esta placa, quiero se vayan… Vivi o Bambino serían mis opciones, lógico porque no los conozco a ninguno de los dos“, sostuvo.

“Pero, como yo soy amante de los animales y pasó lo de Bigotes al principio, a mí no se me puede olvidar. Entonces, ustedes saben que yo amo, adoro a los animales, entonces para mí eso no lo perdono“, añadió después.

Bambino es la primera opción como eliminada para Nacha

De esta manera, la influencer y DJ hizo referencia a una cuestionada conducta de Bambino que tenía hace varias jornadas atrás en Gran Hermano. En la que este participante de reality constantemente realizaba bromas sobre cometer maltrato animal contra Bigotes, cuando este perro recién había llegado a la casa ubicada en Argentina.

Más adelante, Ignacia también compartió su lista de preferencias en orden de prioridad para salvarlos de la eliminación. En la parte superior de su lista estaba Cony, seguida de Scarlette y Vivi, y Bambino ocupó la cuarta posición. Es importante destacar que Sebastián, el líder del grupo, salvó a Cony, lo que significa que los participantes que están en riesgo de ser eliminados son Scarlette, Viviana y Fernando.