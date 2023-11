“No encajó tanto…”: Pamela Díaz tras renuncia de Eva Gómez a Tierra Brava

Un emotivo episodio se vivió la noche del pasado martes en Tierra Brava de Canal 13, luego que la presentadora de televisión española, Eva Gómez, renunciara al reality.

“Hay un tema familiar que me dificulta estar acá, requiere mi monitoreo desde afuera, por eso decido irme. Prefiero estar afuera contenida por mi familia y atenta”, explicó la ex animadora del Festival de Viña del Mar, agregando que va a extrañar la experiencia.

“Me gustó mucho estar acá, me conocí mucho. Venía en un proceso que concluyó en esto, era la prueba de fuego para ver si realmente podía conocerme y quererme. Aquí me han lastimado lo que he permitido que me lastimen, he puesto límites cuando he tenido que ponerlos, y eso no lo había hecho antes, y me hace sentir orgullosa”, indicó la comunicadora.

“Le sirvió mucho…”

Tras la salida de Eva Gómez, su amiga fuera de pantalla, la modelo Pamela Díaz, señaló a ADN.cl que le gustó que la comunicadora se sumara a este desafío de Tierra Brava.

“Me gustó que Eva haya estado, creo que le sirvió mucho para que la gente la conociera por el otro lado. Es una persona muy preocupada de los demás, aunque a veces no fuera necesario”, indicó “La Fiera”.

“Por eso siento que no encajó tanto, porque no se preocupaba de ser ella, andaba preocupada de ser la mamá de todos. Es muy sensible, se ponía a llorar, se metía en peleas y se desgastaba porque no sabe pelear”, sumó la modelo.

En esa línea, Pamela Díaz aseguró que la salida de Eva Gómez de Tierra Brava ayudará a comunicadora a brillar en la TV. “Ahora que ya se fue, siento que no tenía mucho más que hacer acá. Sí creo que este reality le va a servir afuera porque le permite volver a la palestra para lo que ella quiere hacer, que es comunicar, hacer radio, sus pódcast, y se mostró como una mina mucho más sensible, detallista, preocupada, a todas les decía ‘mi niña’, todos la querían”, expresó la influencer.

“No había otro personaje más que ella haciendo eso, y contrasta con esta imagen que había afuera de ella, como de que era insoportable”, cerró Pamela Díaz respecto a la renuncia de Eva Gómez de Tierra Brava.