Presidente Boric responde a críticas del PC por Venezuela: “Siete millones de venezolanos dejaron su patria, no me parece que haya más que discutir”

Desde Suecia, el Presidente Gabriel Boric respondió a las críticas del Partido Comunista (PC), luego de que el Mandatario afirmara que las instituciones en Venezuela “están deterioradas”.

“Nosotros hemos actuado en consideración de principios y no de quién está en el poder cuando se han violado derechos humanos o se ha debilitado la democracia”, partió señalando.

Además, el jefe de Estado dijo que “el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos dejaron su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya más de que discutir”.

“Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo y por eso tenemos una posición clara. Por eso a veces en la derecha nos critican por nuestra posición por Gaza o nos critican en la izquierda por Nicaragua o Venezuela. No importa. Siempre seremos coherentes”, aseveró.

Finalmente, el Mandatario sostuvo que “mantendremos nuestra visión sobre la ocupación ilegal de Rusia, como del conflicto, guerra y masacre de Israel y los ataques terroristas de Hamás”.