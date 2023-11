“Es agradable estar más cerca”: Kika Silva regresa a Chile y vivirá con Gonzalo Valenzuela

Tras varios años residiendo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, Kika Silva regresa a Chile. Volverá a vivir en el país que nació y creció, y junto a su pareja Gonzalo Valenzuela, con quien lleva ocho meses de pololeo. Sin olvidar que el actor ha estado a su lado en todo momento durante su mudanza.

En conversación con LUN, Kika Silva reveló su vuelta al país. “Me vine a mi casa en Los Ángeles a cerrarla. Vender todo y partir a Chile. Por más que fue una decisión mía, igual tengo muchos sentimientos encontrados“, expuso.

“Yo vine a hacer cosas particulares acá, que se han logrado. Vivir aquí me ayudó a crecer y me devuelvo con nuevos conocimientos. Pero los proyectos que estoy haciendo acá no tienen que ver con un lugar, son para Chile, como mi marca y mi fundación Roxy (de rescate animal). Y no ha sido fácil en lo laboral, aunque no puedo comunicar mucho de eso“, añadió.

Tras ello, la modelo confesó que “irme de acá fue una decisión que estaba evitando. Pero últimamente he estado una semana acá y otra allá, este 2023 he estado más en Chile. Pero ahora debo desocupar el departamento aquí. Ya tenía considerado en mi agenda estar los siguientes cuatro meses en Chile, así como el año pasado lo hice“.

Vivirá con Gonzalo Valenzuela

Más adelante, al ser consultada acerca de dónde residirá en Chile, Kika Silva respondió que “hace rato que estoy viviendo con Gonzalo y nuestro ritmo es intentar estar entre Santiago y Maitencillo (donde el actor tiene casa), porque necesito estar cerca de la playa. Ahora debo llegar a hacer todo de nuevo, buscar casa y comprar hasta lavadora”.

Finalmente, Kika Silva aseguró que regreso a Chile por su romance con Gonzalo Valenzuela. “Siempre me ha apoyado a que cumpla mis cosas laborales, porque mi trabajo es mi prioridad. Los dos tenemos una vida ajetreada entre países. Él pasa entre Buenos Aires y Chile. Claro que es agradable estar más cerca, pero la realidad es que hemos estado más tiempo juntos que separados. No hemos tenido grandes periodos lejos”, cerró.