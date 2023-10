“Que siga el payasito”: Arturo Longton protagoniza duro intercambio de palabras con Junior Playboy

El episodio más reciente de Tierra Brava estuvo lleno de emociones intensas y momentos destacados que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. Desde reconciliaciones inesperadas hasta una competencia de fútbol que se tornó violenta. Una jornada en la que Arturo Longton protagonizó los principales conflictos.

Reconciliación de Max y Fabio

El episodio comenzó con Max y Fabio, quienes tras su pelea anterior, decidieron hablar y aclarar las cosas. Fabio se sintió herido por la patada que Max le propinó durante una actividad, pero ambos participantes lograron superar sus diferencias. “Lo que tú me hiciste era para tomármelo en serio“, sostuvo Agostini.

Esta reconciliación fue animada por Arturo, quien actuó como mediador. A pesar de las tensiones iniciales, el ambiente se relajó, y Max y Fabio pudieron dejar atrás sus diferencias.

Tras ello, Junior también buscó a Max para reconciliarse, sin embargo, este aconsejado por Pamela Díaz, Botota Fox y Jhonatan Mujica lo evitó. “Para mí son todos títeres que lo manejan así, está manejado por una persona, que no quiero decir nada más“, se quejó Junior Playboy.

Un nacimiento inesperado

Un emotivo momento ocurrió cuando la vaca preñada de Tierra Brava dio a luz antes de lo esperado, y los participantes del reality, en particular, Junior, jugaron un papel crucial en el proceso de parto del ternero. El nacimiento se celebró con aplausos y felicitaciones, y Junior se mostró especialmente emocionado por su contribución al evento.

“Es lo más parecido al nacimiento de un hijo. Ando medio sensible“, comentó Junior Playboy, quien bautizó al ternero como “Thor”. Mientras que Shirley tuvo el honor de amamantarlo por primera vez.

Un partido de fútbol controvertido

El deporte llegó a la casa con una actividad de fútbol organizada por Matías Vega, donde los equipos se mezclaron para jugar dentro de pelotas gigantes. Sin embargo, la actividad se tornó tensa cuando Chama acusó a sus compañeros de jugar demasiado agresivamente y finalmente se enfureció, empujando a sus compañeros.

Una discusión acalorada se desató entre Chama y Pamela, lo que llevó a un intercambio de palabras agresivas. “¿Por qué me pegas si yo no te pegué?“, le reclamó La Fiera a Alexandra Méndez. “Si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú“, le respondió La Chama. Al final, el equipo rojo, liderado por Junior Playboy, ganó el partido y obtuvo un premio de helados.

Nominaciones y sorpresas

En el cuarto “Cara a cara” del reality, los participantes nominaron a aquellos a quienes consideraban que deberían dejar la competencia. La mayoría de los votos se concentraron en Guarén, quien recibió un total de 9 nominaciones. Las tensiones entre los participantes se hicieron evidentes durante este proceso, con Junior nominando a Max y Arturo nominando a Luis. Cada nominación estuvo acompañada de comentarios desafiantes y a menudo sarcásticos.

Por su parte, y en línea con su conflicto anterior, Arturo Longton nominó a Luis Mateucci. “Este no es tu formato de reality. Estás acostumbrado a los de pareja, siempre tienes una mujer que te hace brillar, en este encierro no vas a brillar nada porque no es lo tuyo“, le dijo el ex La Granja al argentino.

Mientras que Mateucci le respondió: “Lo único que haces es dormir, te bajaste del auto y te lesionaste, eres muy malo. Cuando estuviste en realities era en la TV en blanco y negro. No ganaste ninguno, yo sí gané uno. Ojalá me saques y así puedas ser una leyenda“.

Sin olvidar, que Junior Playboy no se quiso quedar fuera y también enfrentó a Longton. Le hizo mención, y tras hacerlo, le obsequió un bastón pintado por él mismo, todo con la intención de burlarse de su edad y estado físico. “Que siga el payasito“, contestó Arturo. Ante lo que Junior Playboy aseguró: “Yo te voy a mostrar quién es el mejor, el papá de los realities“.

Reacciones y desarrollos

Después de recibir un gran número de votos de sus compañeros, Guarén expresó su determinación de demostrar que no es una persona débil y que tiene mucho que ofrecer en el concurso. Por otro lado, las emociones se desbordaron cuando Pamela y Jhonatan se besaron nuevamente y expresaron sus sentimientos el uno al otro.

Sin embargo, no todo fue reconciliación, ya que la decepción estuvo presente en algunas interacciones. Miguelito se mostró desilusionado por no ser mencionado por Shirley entre las personas que extrañaría si abandonaba la competencia.

Además, Arturo expresó su descontento con Junior por el incidente con el bastón durante la nominación. “Yo pensé que lo conocía, pero me di cuenta de que no lo conozco nada. Me calenté con lo del bastón no porque me trate de viejo, sino porque tenía escrito ‘Tongton’“, señaló.