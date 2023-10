“Estoy ahí, pimponeando cositas”: Carola de Moras adelanta su posible regreso a la televisión

Carola de Moras, la reconocida modelo y presentadora televisiva, ha estado alejada de la pantalla chica durante un tiempo. De hecho, entre sus últimas participaciones públicas se incluye su papel como jurado en el programa Bailando por un Sueño en el año 2020.

En una entrevista con Página 7, Carola de Moras reveló que no sería extraño verla nuevamente en la televisión próximamente. “Estoy ahí, pimponeando cositas. Pero siempre entrando y saliendo, que es lo que me gusta hoy“, comentó la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

Elogió a Pancho Saavedra

Durante la conversación, también se le preguntó sobre su opinión acerca de la parrilla de artistas para el próximo Festival de Viña del Mar. Carola expresó: “Me parece buenísima, aunque no estoy muy enterada, ni me he fijado mucho. Mentiría si dijera qué artistas hay“.

A pesar de su falta de conocimiento sobre los artistas, tuvo palabras elogiosas para Pancho Saavedra, el nuevo animador del festival, quien conducirá el evento con María Luisa Godoy. “Panchito, bien. Es una oportunidad que él hace rato merecía y tenía que vivirla, así que, qué bien que lo haga“, destacó.

Finalmente, Carola de Moras recordó su experiencia como animadora en la Quinta Vergara: “Bien, pasándolo increíble, y disfrutando como siempre“, dijo de manera concisa.

Sus últimas controversias

En las últimas semanas, Carola de Moras ha sido objeto de polémicas, incluyendo la controversia con Claudia Schmidt, quien afirmó falsamente un antiguo romance entre Carola y el famoso futbolista Iván Zamorano. Carola desmintió estas afirmaciones como una “súper mega mentira” en un mensaje dirigido a la periodista Cecilia Gutiérrez.

Además, la animadora se involucró en un intercambio de mensajes mediáticos con Nacho Gutiérrez en el mismo período.